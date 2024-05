Licenziamento per scarso rendimento e mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del lavoratore

Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Licenziamento per scarso rendimento - Notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore - Necessità - Mancato raggiungimento del risultato - Inadempimento - Esclusione - Ragioni.

Il licenziamento per cosiddetto per scarso rendimento costituisce un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione...