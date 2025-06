Lite in condominio, il singolo non partecipa all'assemblea che vota sull'avvio del giudizio

La mancata convocazione di un condomino, in lite con il condominio, per un'assemblea in cui si deve deliberare il promovimento o la prosecuzione della controversia non comporta l'annullamento della delibera stessa né fa sorgere in capo al condomino la legittimazione all'impugnazione. Il principio è stato ribadito nella sentenza n. 7491/25 della Cassazione.