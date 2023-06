Liti, nella nuova mediazione amministratore con più autonomia ma solo sulla carta di Annarita D’Ambrosio , Rosario Dolce

Niente via libera preventivo dell’assemblea per partecipare alla procedura, ma c’è l’obbligo di un ok successivo all’intesa, senza il quale si può rischiare anche la revoca









Il mese di giugno si conferma un mese “caldo” per il comparto condominiale. Trascorsi pochi giorni dal 18 giugno scorso, ricorrenza del primo lustro della legge di riforma 220/2012, in vigore dal 2013, il 30 giugno infatti entrerà a pieno regime la nuova mediazione in materia di liti condominiali. In particolare saranno operative le nuove norme contenute nel decreto legislativo 149/2022, che – modificando il decreto legislativo 28/2010 – riscrivono il ruolo dell’amministratore e le modalità di svolgimento...