Lo studio SAT cresce con l’ingresso di Ettore Scimemi (litigation societario) e Andrea Fasan (Tax)

Ettore Scimemi, Andrea Fasan

Lo Studio SAT festeggia 18 anni di attività annunciando due importanti ingressi: Ettore Scimemi proveniente da Gianni & Origoni nell’area litigation societario e Andrea Fasan ex Kpmg nell’area tax.

Scimemi entra in SAT come name partner con un team composto dal senior associate Mirko Scantamburlo, anche lui proveniente da Gianni & Origoni, esperto di diritto bancario e di diritto concorsuale, e dall’avvocato Francesco Saverio Butturini che ha lavorato nello studio legale del prof. avv. Andrea Zorzi.

Fasan entra a far parte in qualità di of Counsel del dipartimento Tax dello studio, guidato da Silvio Genito.

Ettore Scimemi, professore di diritto commerciale e analisi economica del diritto dell’Università di Padova e avvocato abilitato a New York, già socio di Gianni & Origoni, è esperto di diritto societario, bancario, assicurativo e dei mercati finanziari, con riconosciuto track record anche nell’insolvency e nel restructuring. Vanta una vastissima esperienza nell’assistenza di società quotate e non, di istituti di credito e compagnie assicurative di primario standing internazionale, in particolare per quanto riguarda gli aspetti regulatory e di corporate governance. Lead counsel nelle prime class actions italiane e in importanti arbitrati internazionali, ha al suo attivo numerose operazioni di passaggio generazionale e protezione del patrimonio familiare.

Andrea Fasan è esperto di imposte dirette e indirette, tassazione dei gruppi, fiscalità domestica e transnazionale, M&A tax, capital market, contenzioso tributario, processi fiscali di organizzazione e ingegnerizzazione. Già partner e coordinatore delle attività fiscali e legali dell’Area Nord–Est di Kpmg Italia, nel corso della sua carriera ha sviluppato le proprie competenze professionali in ambito fiscale, specializzandosi nell’assistenza e consulenza in operazioni di M&A, sia domestiche che cross-border.

Con i nuovi ingessi SAT conferma il percorso di costante sviluppo e consolidamento quale studio di riferimento in tutto il Nord-Est, ampliando ulteriormente il numero di servizi offerti a società, imprenditori, privati e pubbliche amministrazioni.

Lo Studio, che ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti dalla stampa specializzata, può oggi contare su una squadra di oltre 30 professionisti in grado di assistere i propri clienti sia sul piano giuridico, grazie a una riconosciuta esperienza nel settore dell’M&A, del contenzioso civile e arbitrale e del diritto amministrativo, sia sul piano fiscale, con competenze che abbracciano anche tutte le tematiche bilancistiche e contabili.

Alvise Spinazzi, managing partner dello studio SAT commenta così i nuovi arrivi: “Siamo felici e orgogliosi per i nuovi ingressi che confermano la bontà del percorso di sviluppo e rafforzamento intrapreso in questi diciotto anni di vita dello studio. Con Ettore Scimemi lo studio innalza ulteriormente la qualità delle proprie competenze e amplia i servizi offerti ai propri clienti, che coprono ora anche i settori del regulatory bancario e dell’insolvency, così da poter assistere a 360 gradi anche i maggiori operatori del settore del credito e della finanza e le imprese interessate ad accedere alle procedure di ristrutturazione previste dal nuovo codice della crisi. Andrea Fasan rafforza il nostro team tax mettendo a disposizione dei nostri clienti la sua grande esperienza in materia”.