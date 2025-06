Locazioni turistiche non imprenditoriali, Comune senza poteri inibitori

La legge della regione Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27 non conferisce ai comuni alcun potere di controllo sulla stipula di contratti di locazione turistica al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 2928/2025

Che l'Italia sia attrazione turistica d'eccellenza in Europa è un dato ormai consolidato. Che tale dato sia in costante crescita, specie nell'era del dopo COVID, poi, lo dicono le statistiche che segnano un aumento delle presenze turistiche.

Tali informazioni non solo giungono alle orecchie di chi svolge attività imprenditoriali nel mondo del turismo o a esso collegate, ma anche a tutti coloro che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in tale settore, intendono sfruttare i propri beni immobili...