Lorenzo Mulazzi, partner di Eptalex, nominato board member di GBL Alliance

Lorenzo Mulazzi

Lo studio legale Eptalex annuncia che il partner Lorenzo Mulazzi è stato nominato, unico avvocato italiano, come board member della Global Business Lawyers (“GBL”) Alliance. Eptalex è l’unico studio italiano che partecipa attivamente dal 2016 a GBL Alliance, una rete internazionale di studi legali indipendenti che comprende 1000 avvocati in 54 giurisdizioni, un network per chi cerca un’unica fonte di servizi legali per i progetti internazionali. Nel corso dell’ultima conferenza internazionale di primavera di GBL, che si è svolta a Washington DC con un focus sui temi dell’innovazione, delle indagini transfrontaliere e del finanziamento delle controversie, Lorenzo Mulazzi ha rappresentato lo studio e in quell’occasione ha ricevuto la nomina a membro del consiglio del network.