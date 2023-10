LS Lexjus Sinacta assiste Reway group nell’acquisizione di Se.Gi. nasce il primo operatore integrato nel settore delle manutenzioni stradali e ferroviarie

Gianluigi Serafini









Reway Group S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e leader nel settore delle manutenzioni su infrastrutture stradali e autostradali, in ottica di sviluppo e diversificazione del core business, ha firmato l’accordo di investimento per l’acquisizione del 70% del capitale sociale di SE.GI. S.p.A., società che si colloca tra i primi operatori nazionali nel settore delle manutenzioni delle infrastrutture ferroviarie; l’operazione prevede un’opzione put and call sul residuo 30% del capitale sociale.



L’equity value dell’operazione è di euro 90 milioni oltre ad un eventuale aggiustamento prezzo pari al circolante (stimato in euro 47 milioni).



Il closing dell’operazione è previsto indicativamente per il 7 novembre.



L’accordo di investimento è condizionato all’approvazione dell’operazione da parte dell’assemblea dei soci di Reway Group ai sensi dell’art 14 del Regolamento emittenti EGM , trattandosi di un caso di reverse take-over.

Con l’operazione di acquisizione, Reway Group diviene il primo operatore italiano integrato nell’ambito delle manutenzioni stradali e ferroviarie, con oltre 500 dipendenti ed un valore della produzione (dati 2022) di oltre euro 160 milioni ed un backlog di circa euro 700 milioni.



Reway Group S.p.A. è stata assistita per le tematiche legali dal team corporate e capital market di LS Lexjus Sinacta, guidato dal partner Gianluigi Serafini (in foto) con gli avvocati Silvia Frattesi e Anna Maria Mazzoni per gli aspetti di corporate e con gli avvocati Francesca Capodiferro, Elisa Fabbri e Silvia Muscolino per il capital market, da Alberto Daina di Movent Capital Advisors S.r.l. per la strutturazione del finanziamento a servizio dell’acquisizione e da Baker Tilly Bolla Bergero Bianco CTL Consultancy con il partner Riccardo Bolla e il senior Stefano Roncagliolo per gli aspetti fiscali.

RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. con l’equity partner Nicola Tufo ed il senior manager Fabiano Guarino ha svolto le attività di accounting e financial due diligence.

SE.GI. S.p.A. è stata assistita dagli avvocati Raffaele Cappiello e Valerio Tolli, in qualità di advisors legali e dal team di Investis Advisory S.r.l. guidato dal partner Mattia Patti con gli analyst Yefa N. K. Obeng e Francesco Valente.