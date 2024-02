LS Lexjus Sinacta con il Gruppo Kemin nell’acquisizione di GLF

Kemin Industries, produttore globale di ingredienti il cui impegno è di trasformare in modo sostenibile la qualità della vita per l’80% della popolazione mondiale con i suoi prodotti e servizi, oggi ha annunciato l’acquisizione di GLF Ingredienti Alimentari S.r.l con sede a Parma, Italia. Questa acquisizione rafforza la posizione di Kemin Food Technologies nell’industria delle carni nell’area EMEA, che completa la gamma dei prodotti offerti con l’aggiunta di miscele funzionali e tecnologie per il miglioramento delle rese, con un elevato livello di know-how applicativo e servizio tecnico. L’operazione è stata realizzata dalla controllata italiana del Gruppo, Kemin Nutrisurance Europe Srl con sede a Veronella (VR) che in data 22 febbraio 2024 ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale di GLF Ingredienti Alimentari S.r.l.

Nel closing dell’operazione, il Gruppo Kemin è stato supportato dallo Studio LS Lexjus Sinacta, con un team coordinato dal partner Dott. Ottavio Martini che si è avvalso della collaborazione: per l’area legal del partner Avv. Marco Bertini, coadiuvato dagli associates avv. Anna Maria Mazzoni e avv. Filomena Zonno; per l’area finance e tax del dott.Ottavio Martini e degli associates Dr.ssa Beatrice Bonfadini e Rag. Edoardo Dalai. Il Venditore è stato supportato dagli avv.ti Andrea Cevolo e Chiara Franchi dello Studio Cevolo di Parma per il settore legal e dal dott. Luca Carbognani per il settore finance e tax.

Davide Raveyre Group President di Kemin Industries ha dichiarato :”Il Gruppo Kemin “Kemin Food Technologies è entusiasta di dare il benvenuto a GLF nella famiglia Kemin. Questa acquisizione rappresenta una significativa pietra miliare nel nostro piano di crescita strategico poiché Kemin mira ad espandere la propria offerta di prodotti e servizi nelle applicazioni per il settore delle carni in EMEA.” Il Gruppo Kemin, la cui fondazione risale al 1961, è un’azienda privata a conduzione familiare con oltre 3.500 dipendenti in tutto il mondo e attività in 90 paesi, inclusi impianti di produzione in Belgio, Brasile, Cina, Egitto, India, Italia, San Marino, Singapore, Sudafrica e Stati Uniti.

LS Lexjus Sinacta è una realtà italiana ed indipendente di oltre 180 avvocati e dottori commercialisti che operano sul territorio da oltre 40 anni presso le nove sedi di Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma e Torino. LS offre assistenza fiscale e consulenza legale altamente qualificate in diverse aree del diritto dell’impresa. www.lslex.com