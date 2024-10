Ludovica Dickmann nominata coordinatrice del Dipartimento RC Professionale

Ludovica Dickman

Nuove nomine e nuovi ingressi nello studio legale FGA - Ferraro Giove e Associati.

L’avvocata Ludovica Dickmann è stata nominata nuova coordinatrice del Dipartimento RC Professionale ed entrano due associates, gli avvocati Federico Granieri e Matteo Restante, nelle sedi - rispettivamente - di Milano e Roma.

Ludovica Dickmann è esperta di responsabilità professionale e rc generale e collabora con FGA dal 2018.

La sua nomina risponde all’ esigenza di rafforzamento e potenziamento del Dipartimento RC professionale a seguito dell’incremento dell’attività in questo ultimo triennio.

Il Dipartimento RC Professionale si occupa di assistenza e consulenza a primari assicuratori e riassicuratori del mercato nazionale ed internazionale, in ogni fase della gestione dei sinistri, affinando modelli gestionali proattivi che migliorano la strategia difensiva e mirano al contenimento dei tempi e dei costi finali del contenzioso. L’attività viene svolta principalmente in ambito di responsabilità professionali nelle aree giuridico-contabili (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro), ma non manca di esperienza anche con riferimento ad altre professioni nelle aree tecniche (Ingegneri, Architetti, Geometri, etc) e nei settori non regolamentati (ad es. amministratori di condominio).

Insieme ai Dipartimenti RC Notarile e RC Sanitaria compone l’area dello Studio FGA dedicata al risk management e alla gestione dei sinistri professionali.

Gli avvocati Federico Granieri e Matteo Restante entrano nel Dipartimento NPL, a supporto del team attuale.

Le novità sono state condivise in occasione del team building che si è tenuto a Bassano lo scorso week end, nel quale sono state anche illustrati gli sviluppi della banca dati interna in vista delle applicazioni di intelligenza artificiale.