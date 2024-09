Malpractice medica, la displica del riparto dell’onere della prova

Nel giudizio di responsabilità medica il paziente-creditore ha l’onere di provare l’esistenza del contratto (o contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia in rapporto causale con l’intervento medico, allegando l’inadempimento qualificato del debitore; è poi a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante. Lo chiarisce il tribunale di Rimini con la sentenza 754/2024.

Il fatto all’esame dei giudici

Adito in materia di responsabilità...