Manipolazione del tasso Euribor, nuovo dossier di TOP24 Diritto

L’Euribor è un indice relativo a rilevazioni di una situazione di mercato e, come indica il suo nome per esteso, Euro Interbank Offered Rate , rappresenta il tasso medio a cui avvengono giornalmente le transazioni finanziarie in Euro tra le grandi banche europee.

Più precisamente, tale tasso viene determinato dalla European Banking Federation (EBF), a seguito della segnalazione di 19 banche (di cui solo 2 italiane), effettuata ogni giorno entro le ore 11.00 all...