Mario J. Abate nominato nuovo board member di Amcham Italy

Mario Abate

Lo scorso venerdì 14 febbraio si è svolta a Napoli la riunione del Consiglio di Amministrazione dell’American Chamber of Commerce in Italy per la nomina dei nuovi membri del Consiglio.

Tra i nuovi eletti Mario J. Abate, Partner di Pavia e Ansaldo e responsabile dell’US Desk dello Studio.

“È un grande onore entrare a far parte del Consiglio di Amcham Italy. Questo ruolo rappresenta un’importante opportunità per contribuire attivamente al rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti, due Paesi con legami economici e culturali di lunga data. Grazie alla mia lunga esperienza con le attività di investimenti cross-border, spero di poter apportare un contributo significativo nell’affrontare le sfide legali e regolatorie che le imprese incontrano su entrambi i lati dell’Atlantico. In questa veste, sono entusiasta di collaborare con i membri del board per promuovere il dialogo e lo scambio commerciale tra le nostre imprese, supportando la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità per entrambe le economie” – ha affermato Mario J. Abate, Partner di Pavia e Ansaldo e responsabile dell’US Desk.

AmCham Italy - affiliata alla US Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese - da centodieci anni sviluppa e favorisce le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia, promuovendo e tutelando gli interessi dei propri Associati nell’ambito dell’attività di business tra i due Paesi.