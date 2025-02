Withers advisor legale di Arsenale Bioyards nell’aumento di capitale da 10 milioni

Sergio Anania, Federico Zindato

Withers ha assistito Arsenale Bioyards, azienda che sta ridefinendo il bio-manufacturing su scala industriale, nella chiusura del suo primo round di investimento seed da 10 milioni di euro che ha coinvolto CDP Venture Capital SGR (Fondo Green Tech Transition) e investitori internazionali tra cui Planet A Ventures, byFounders, Grey Silo Ventures, Acequia Capital e Plug and Play Europe.

Il team di Withers ha seguito Arsenale negli aspetti Corporate e Venture Capital con il Partner Sergio Anania e l’associate Federico Zindato; in materia di IP con il Partner Jacopo Liguori, il senior trademark attorney Tommaso La Scala e l’associate Valentina Pinna; per la parte Tax con il Partner Filippo Molinari e per il supporto sugli aspetti di diritto US con l’associate Fiona Giordani.

L’operazione sostiene la mission di Arsenale, che ha sviluppato una piattaforma che integra hardware avanzati, software di Intelligenza Artificiale e un’infrastruttura modulare per facilitare un passaggio trasformativo verso modelli di produzione rigenerativi e circolari. Questa piattaforma è in grado di colmare il divario tra la ricerca su scala di laboratorio e la produzione industriale, permettendo a industrie come quella alimentare, chimica e dei materiali di sviluppare e scalare in modo continuativo alternative a base biologica ai prodotti petrolchimici e di derivazione animale.

Afferma Massimo Portincaso, CEO e co-fondatore di Arsenale Bioyards: “Arsenale non sta solo immaginando la bioeconomia del futuro, ma la sta costruendo oggi, con strutture operative e tecnologia proprietaria. Si tratta dell’inizio di un percorso sfidante, che ha richiesto competenze trasversali, dall’innovazione tecnologica alla definizione delle linee strategiche. In questo processo, è stato fondamentale il supporto costante del team venture capital dello studio legale Withers, che ci accompagna e ci assiste nei momenti strategici del nostro sviluppo”.

L’obiettivo è rendere più economicamente sostenibile il processo di sperimentazione in laboratorio e produzione industriale con un forte impatto sui costi che arriveranno a essere ridotti fino al 90% e contemporaneamente abbreviando i tempi per l’adozione su scala industriale di prodotti sostenibili.

CDP Venture Capital SGR (Fondo Green Tech Transition) è stata assistita da Gianni&Origoni, con un team guidato dal Partner Silvia Bordi, mentre Planet A Ventures è stata assistita da Laward – Avvocati Associati, con un team guidato dal socio Pierantonio Luceri.