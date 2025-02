PedersoliGattai nella cessione delle aree Specialty Chemicals e High Performance Polymers di RadiciGroup

Bruno Gattai, Cristina Riva

Il gruppo bergamasco Radici ha deciso di cedere le sue divisioni legate alla chimica e alla plastica al fondo texano Lone Star.

Nella tarda serata di domenica, si è concluso l’accordo per l’acquisizione da parte del fondo americano Lone Star Funds delle Business Area Specialty Chemicals e High Performance Polymers di RadiciGroup, società bergamasca leader a livello globale nel settore chimico. Il closing dell’operazione è previsto per la seconda metà del 2025 ed è soggetto all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

PedersoliGattai ha assistito la Finanziaria della Famiglia Radici con un team multidisciplinare guidato dal managing partner Bruno Gattai e composto dal partner Gerardo Gabrielli, dal counsel Cristina Riva e dalla senior associate Ioana Maria Gaga per gli aspetti M&A, dal partner Cristiano Garbarini, dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla Senior Associate Clementina Bastianutti per i profili fiscali, dal partner Lorenzo Vernetti e dal senior counsel Marcello Legrottaglie per gli aspetti di diritto bancario, dal partner Davide Cacchioli, dal senior associate Jacopo Cislaghi e dall’associate Mattia Gilioli per i profili antitrust e regolamentari, dal partner Licia Garotti e dall’associate Costanza Sandrucci per il diritto industriale e della proprietà intellettuale.

Il gruppo Radici, per i profili fiscali, è stato ulteriormente assistito dallo Studio Rondini nelle persone dei soci Marco Baschenis e Matteo Perazzi.