Studio Ontier per NT+ - Middle East Desk

Un altro passo importante per il piano di espansione globale di Ontier: lo studio apre il proprio Middle East Desk in Arabia Saudita, in partnership con NSAC (Alnowaisser y Alsuwaylimi Attorneys and Counselors at Law), con l’obiettivo di offrire soluzioni legali ad aziende e clienti con interessi in Medio Oriente, nonché di accompagnare le imprese della regione che vogliono espandersi nei mercati europei e americani.

Un progetto a cui Ontier ha lavorato per sei mesi e che adesso, con l’inaugurazione del desk, apre allo studio concrete opportunità di business nella regione, e in particolare in Arabia Saudita, paese con un significativo potenziale in settori strategici quali infrastrutture, energia, entertainment, nuove tecnologie, finanza e salute.

Il Middle East Desk sarà guidato dall’avvocato saudita Kamal Khashoggi, professionista formatosi negli Stati Uniti ed abilitato ad esercitare negli stati di New York, Washington DC, Texas e Massachusetts.