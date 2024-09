Marittimi, il ricorso abusivo del contratto a termine trasforma il rapporto a tempo indeterminato

Nel comparto marittimo il ricorso arbitrario a una serie di contratti a tempo determinato può convertire il contratto a termine in rapporto “indeterminato”. Una sentenza che va contro una recente pronuncia di legittimità (Cassazione sentenza n. 2980/21) che - in materia di pubblico impiego privatizzato - in caso di abuso di contratti a termine, non ha ritenuto che ci fosse l’obbligo di convertire il contratto a tempo determinato in indeterminato, ritenendo adeguato invece il risarcimento del danno...

