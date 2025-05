Mediazione, il rapporto di causalità adeguata lega affare e provvigione

La Questione Qual è il rapporto tra conclusione dell’affare e diritto alla provvigione? Come si svolge l’indagine? Cosa si intende per conclusione dell’affare?

Il diritto alla provvigione nella mediazione

L’istituto giuridico della mediazione è disciplinato dal codice civile agli articoli 1754 e seguenti, e trova operatività in una moltitudine di ambiti economici, con peculiare rilevanza nel comparto immobiliare. La tematica del diritto alla provvigione risulta oggetto di costante attenzione sia lato dottrinale che giurisprudenziale, attesa la necessità di delimitare con precisione i presupposti per il relativo riconoscimento, anche in ossequio dell’evoluzione normativa e dell’indirizzo di legittimità...