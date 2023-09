Melillo: «Necessario l’intervento sui giudizi per mafia» di G. Ne.









Via libera pieno e convinto del Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo alle misure sulle intercettazioni inserite nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri subito prima della pausa estiva. In audizione alla Camera, Melillo ha sottolineato come le norme permettono di sterilizzare gli effetti della sentenza della Cassazione Di Lorenzo, di un ano fa, con la quale, modificando un orientamento avvalorato anche dalla Sezioni unite, si rendeva possibile il ricorso a intercettazioni...