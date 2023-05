Messa alla prova: concedibile più di una volta se si procede separatamente per reato a consumazione prolungata di Aldo Natalini

Link utili Messa alla prova su richiesta del Pm e per tutti i delitti a citazione diretta Aldo Natalini Riviste

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 9064/2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Messa alla prova: il divieto di concedere la Map più di una volta non osta a che l'imputato maggiorenne possa essere (ri)ammesso al beneficio qualora gli venga contestato, in distinti procedimenti, un (unico) reato "a consumazione prolungata", come nel caso della reiterata violazione degli obblighi di assistenza familiare riconducibile al medesimo provvedimento impositivo (articolo 570, comma secondo, n. 2, del Cp), sicché la prima messa alla prova con estinzione del reato eventualmente già dichiarata...