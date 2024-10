Messa alla prova: d’ora in poi anche curando i cani

D’ora in poi, gli imputati per reati minori potranno essere messi alla prova anche prendendosi cura dei cani. È quanto prevede il protocollo d’intesa nazionale siglato tra il ministero della Giustizia con la Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) - Animal Protection per favorire la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, ai fini della messa alla prova sull’intero territorio nazionale, fra i tribunali ordinari e le strutture della Lega ma anche con altre...

