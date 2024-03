Milleproroghe, Cnf: bene proroga su modalità esame avvocati

Il Consiglio Nazionale Forense esprime soddisfazione per l’approvazione degli emendamenti al decreto legge “Milleproroghe” che protraggono il regime transitorio per le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione professionale forense, consentendo lo svolgimento della prossima sessione con le stesse modalità previste per quella del 2023.

Le proroghe disposte consentono di garantire la continuità del sistema di accesso alla professione forense, posticipando così l’entrata in vigore delle nuove modalità d’esame, per tutelare le aspettative di coloro che si stanno preparando all’esame di Stato.

Il CNF ritiene che gli emendamenti approvati rappresentino un passo importante verso la riforma organica della professione forense, auspicando che il Parlamento possa avviare al più presto un confronto costruttivo con le rappresentanze forensi per definire un nuovo assetto ordinamentale in grado di rispondere alle esigenze degli avvocati e degli aspiranti tali.