Nasce Boccia Industria Grafica. Gli studi coinvolti

Arnaldo Cremona, Antonio Tavella, Francesco Gallo, Alessandra Giovetti

È stata costituita Big (Boccia Industria Grafica) Spa, una newco nata dalla collaborazione fra Saverio Addante, presidente di Confindustria Intellect, che con il suo Gruppo Promomedia è leader in Italia nei servizi promozionali per la grande distribuzione, e l’ex presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato.

La nuova società racchiude una filiera integrata di servizi e prodotti di stampa e ha un patrimonio netto di 21 milioni di euro. I due soci privati detengono la maggioranza del capitale sociale e Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in qualità di gestore del Fondo Salvaguardia Imprese promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, detiene una quota di minoranza del 25%.

I due imprenditori sono stati assistiti da PwC TLS quale advisor legale, con un team guidato da Francesco Gallo e composto da Simone Demurtas e Elena Maria Landi per tutti gli aspetti di corporate finance, coordinato da Ernesto Apuzzo.

Lo studio Ranalli e associati con Andrea Gabola, Alessandro Pasquini ed Elena Vaudano ha agito quale advisor finanziario dei soci privati.

Per le relazioni industriali è intervenuto Carlo Marinelli di Ferriani & Partners.

Chiomenti ha assistito Invitalia con un team guidato da Arnaldo Cremona (per gli aspetti societari) e Antonio Tavella (per gli aspetti finance) e composto da Paolo Nevola, Gabriele Maria Genovese e Andrea Masut, per la gestione di tutti gli aspetti legali dell’operazione e la negoziazione dei contratti. Fiona Gaia Gittardi ha prestato assistenza per gli aspetti giuslavoristici dell’operazione. Il team di Invitalia è stato composto dagli avvocati Giacomo Troiano, Mario Pietro Cascavilla e Daniele Giangaspero.

Lo studio PedersoliGattai con il partner Alessandra Giovetti ha assistito taluni soci finanziari.