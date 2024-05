Nasce iaia: la prima startup di management per migliorare le performance dei legali

Sara Catapano

Iaia è la prima realtà nata con l’obiettivo di massimizzare le performance di avvocati e giuristi attraverso servizi di management specifici per i professionisti del mercato legale.

Partendo da un’analisi e dallo studio dei professionisti che vi operano e della metodologia di lavoro applicata, il team di iaia è in grado di fotografare la situazione attuale dei professionisti e dei team legali, confrontarla con i benchmark di mercato, ed evidenziare i punti di forza e di miglioramento su cui concentrarsi; con l’obiettivo di aiutare a prendere decisioni mirate e indirizzare le scelte per massimizzare i risultati attesi riducendo costi, tempi, energie.

“Abbiamo dato vita a iaia perché abbiamo percepito e risposto ad una richiesta del mercato legale, -commenta Sara Catapano, avvocato Ceo & Founder di iaia-. La professione, in particolare quella legale, si trova in una fase storica di forte cambiamento, complessità, innovazione e discontinuità. Riteniamo che la maggior parte dei legali abbiano molto potenziale ancora inespresso in termini sia economici che qualitativi, e che abbiano quindi bisogno di evolversi e trasformarsi per continuare a generare valore; di conseguenza il nostro intervento è teso a proporre una guida verso una gestione più consapevole ed ottimale, tale da poter raggiungere risultati migliori in termini di performance, redditività e soddisfazione percepita sia dai professionisti che dai loro clienti”.

iaia è un network di professionisti senior ed executive con mediamente 15-20 anni di esperienza in studi legali associati o direzioni in-house di gruppi internazionali. “Questa rete di professionisti, -continua Sara Catapano- ci consente di essere sempre competenti, aggiornati e all’avanguardia sulle best practice delle professioni legali”.

Secondo i dati raccolti da iaia il 76% dei professionisti attivi nel mercato legale dichiarano di non effettuare alcuna analisi dei dati interni al proprio lavoro, mentre il 92% dei professionisti non ha tempo di gestire neanche attività essenziali come Hr e amministrazione. iaia ha quindi l’obiettivo di supportare i singoli professionisti, gli studi associati o dipartimenti e direzioni legali interne alle aziende nell’acquisizione di consapevolezza, capacità e strumenti che consentano di restare o diventare competitivi e di eccellenza.

I servizi di consulenza, supporto o full-outsourcing proposti sono infatti interamente personalizzati, graduati in funzione delle esigenze specifiche e mirati al rafforzamento (empowerment), migliore gestione (management) e consolidamento strategico (strategy) dei singoli professionisti o dei team legali all’interno degli studi o delle direzioni aziendali.