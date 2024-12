NCTM e EY Studio Legale Tributario nel PPP dell’ospedale Gaslini

Oriana Granato, Eugenio Siragusa

È stata sottoscritta l’operazione di finanziamento di importo di oltre Euro 100 milioni a favore della società veicolo Zena Project, concessionaria dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Istituto Giannina Gaslini di Genova, per l’ammodernamento della struttura ospedaliera “IRCCS-GASLINI” di Genova e, in particolare, per la realizzazione di un nuovo padiglione ospedaliero e la ristrutturazione di altri padiglioni deputati ad attività sanitaria e a servizi complementari. Il progetto è di particolare impatto e prevede una profonda riorganizzazione funzionale dell’intero Istituto per garantire un ospedale a misura di bambino, efficiente, tecnologicamente avanzato, aperto all’innovazione e alla ricerca.

EY Studio Legale Tributario ha assistito la concessionaria Zena Project e i suoi soci CMB, Renovit e Arcoservizi, nella negoziazione della documentazione commerciale e finanziaria con un team multidisciplinare guidato dalla partner Oriana Granato e composto, tra gli altri, dalla senior associate Valeria Baronchelli e dal junior associate Giovanni Maria Fraschini sia per gli aspetti relativi alla redazione dei contratti di progetto sia per quelli banking relativi alla documentazione finanziaria.

ADVANT Nctm ha assistito il pool di finanziatrici composto da Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e Bper Banca negli aspetti relativi alla fase di due diligence nonché nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria con un team guidato dai partner Eugenio Siragusa e Marco Monaco, coadiuvati dalla counsel Martina Marmo e dagli associates Matteo Morosetti, Fabio Rastelli, Andrea Corona e Greta Falcone.

L’operazione è stata supportata dalla Garanzia “Archimede” emessa da Sace.