Nel concordato di gruppo si oppone il creditore singolo di Giovanbattista Tona

Anche chi vanta crediti verso una sola società può contrastare l’ammissione; la legittimità della proposta prescinde dalle modalità di esecuzione del piano









Può opporsi all’ammissione alla procedura di concordato semplificato di gruppo anche il creditore di una sola delle società facenti parte del gruppo, che non vanti crediti azionabili nei confronti delle altre. Lo ha stabilito il Tribunale di Bergamo in un articolato decreto del 26 aprile scorso in cui vengono fissati i criteri interpretativi delle norme del Codice della crisi, applicabili all’attività di liquidazione e di controllo del liquidatore nell’ipotesi in cui una società controllata sia depositaria...