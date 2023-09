Nella ricettazione esclusa la causa di non punibilità di Giampaolo Piagnerelli

Si tratta di un reato permanente con una pena massima edittale incompatibile con l'articolo 131-bis cp









Nel reato di ricettazione la causa di non punibilità (ex articolo 131-bis cp) va esclusa, per la natura permanete del reato e in funzione della pena massima edittale per esso prevista. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 38871/23.

L'organizzazione e i reati

I Supremi giudici hanno evidenziato il ruolo associativo dell'imputato e il ...