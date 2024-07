New Space Economy: Deloitte Legal con ALCEDO SGR e FONDAZIONE E. AMALDI nella nuova iniziativa congiunta nella New Space Economy

Giorgio Mariani

Alcedo SGR, operatore di Private Equity indipendente che investe in PMI italiane di eccellenza da oltre 35 anni, e Fondazione E. Amaldi, fondazione di partecipazione costituita dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Consorzio di ricerca Hypatia, hanno annunciato una iniziativa congiunta per il settore della New Space Economy, con la definizione di un focus group congiunto per promuovere investimenti di Private Equity rivolti al settore aerospaziale italiano.

In particolare, l’iniziativa mira a favorire l’accesso al mercato dei capitali alternativi da parte di piccole e medie imprese italiane attive nel settore spazio, con un’attenzione particolare a quelle uscite o in procinto di uscire dai percorsi di crescita supportati dal Venture Capital che l’Italia ha avviato nell’ultimo quinquennio, tanto nel segmento “upstream” delle tecnologie che vanno a costruire l’infrastruttura spaziale, quanto nel segmento “downstream” delle applicazioni terrestri abilitate dalle tecnologie spaziali e dalle reti satellitari. La Fondazione E. Amaldi accompagnerà Alcedo SGR nelle relazioni con enti di ricerca, aziende ed operatori attivi nel settore.

Il mercato della New Space Economy globale è destinato a raggiungere i 1.000 miliardi di Euro nel 2030 e per il 2024 le previsioni sono di una crescita media annuale del +11% rispetto ai 470 miliardi di Euro del 2023. L’Italia, con 4,6 miliardi di Euro di investimenti nella New Space Economy, è il settimo paese al mondo per rapporto fra investimenti nello spazio e PIL (un rapporto che è quasi raddoppiato tra il 2014 e il 2020, con una crescita media annua del 9,5%). Grazie all’accelerazione in atto degli investimenti pubblici nel comparto, entro il 2026 gli investimenti italiani potrebbero sfiorare i 7,3 miliardi di Euro.

L’Italia è uno dei paesi leader nel settore spaziale, terzo contributore dell’Agenzia Spaziale Europea dopo Germania e Francia, e vanta un comparto industriale che copre tutta la catena del valore, da sempre competitivo a livello globale. Alcedo SGR punta a dare un contributo decisivo nel rafforzare il settore in Italia in termini di innovazione e competitività internazionale, investendo nelle eccellenze industriali del settore.

“La creazione di questa intesa - sottolinea l’avvocato Giorgio Mariani, Equity Partner e Head of M&A di Deloitte Legal - rappresenta un punto di partenza importante per lo sviluppo delle eccellenze italiane che operano in questo settore in forte evoluzione. Siamo onorati di aver potuto assistere e supportare Alcedo SGR e Fondazione E. Amaldi nella creazione di questa intesa virtuosa condividendo appieno lo spirito del progetto. Per noi consulenti è un settore di grande interesse e studio: restiamo in attesa di vedere come impatterà il settore la prima Legge organica sullo Spazio italiana (in fase di definizione). Certamente c’è ancora molto da costruire e ci auguriamo che possa svilupparsi a breve – grazie a intese come questa – una fiorente filiera italiana della New Space Economy”.

Alcedo SGR e Fondazione E. Amaldi sono stati supportati nella realizzazione dell’intesa dall’Avvocato Giorgio Mariani, Equity Partner e Head of M&A di Deloitte Legal e dall’Avvocato Annalisa Zorzut di Deloitte Legal.