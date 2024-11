Nexta apre una nuova sede a Verona, Alessandra Zotti nuova partner

Alessandra Zotti

NEXTA, il primo Multi Family Office specializzato nel supporto alle imprese familiari, ha annunciato l’apertura di una nuova sede a Verona e l’ingresso nella sua compagine di una nuova partner, l’avv. Alessandra Zotti nominata anche consigliere del CdA.

L’espansione nella città scaligera rappresenta un passo significativo per NEXTA, rafforzando la sua presenza nel Nord Est, una regione con una forte tradizione imprenditoriale e una crescente domanda di servizi specialistici per realtà imprenditoriali in cui è presente un family business. La competenza di Alessandra Zotti, professionista con una lunga carriera come legale interno per importanti aziende italiane, consulente aziendale e titolare dell’omonimo studio, sarà centrale nello sviluppo delle attività nel territorio oltre che portare competenze aggiuntive all’offerta di Nexta.

In occasione dell’annuncio dell’apertura di Verona, NEXTA ha reso noto anche il rinnovamento del proprio Consiglio di Amministrazione. La nuova composizione prevede:

Giulio Cerioli – Presidente

Mauro Puppo – Amministratore Delegato

Marco Palamidessi – Amministratore Delegato

Lucio Mazzotti – Consigliere

Angelo Bonfanti – Consigliere

Alessandra Zotti – Consigliere

Paola De Micheli – Consigliere

Mauro Puppo, Amministratore Delegato di NEXTA, ha dichiarato: “Siamo in un momento decisivo per la crescita di NEXTA. L’apertura della sede di Verona e la partnership con Alessandra Zotti rappresentano la nostra risposta all’esigenza espressa dalle realtà imprenditoriali del Nord Est. Il nostro obiettivo è continuare a supportare i family business con servizi personalizzati e altamente qualificati, consolidando la nostra presenza nelle aree chiave del Paese.”