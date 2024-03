Niente revoca della patente se l’omicidio stradale non è in stato di ebbrezza

In caso di omicidio stradale (articolo 589-bis cp), in assenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, il giudice deve motivare perché ha disposto la revoca e non la meno grave sospensione della patente. La Cassazione - con la sentenza n. 11582/24 - ha chiarito che porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia del tasso alcolemico prevista da secondo e dal terzo comma sia dell’articolo 589-bis, sia dell’articolo 590 cp) o sotto l’effetto di stupefacenti ...

