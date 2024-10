Niente risarcimento al medico che lascia due incarichi per un contratto con esclusiva

Il medico che rinuncia a due incarichi presso una struttura pubblica e viene assunto da una terza struttura (sempre statale), non può pretendere da quest’ultima il ristoro per aver perso i due primi incarichi in quanto nel caso concreto il contratto a tempo determinato prevedeva il vincolo di esclusiva. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 26928/24.

I fatti

Un medico psichiatra, ...