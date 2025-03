Niente tenuità del fatto per il furto in abitazione di un paio di scarpe

Il furto in abitazione anche se finalizzato alla sottrazione di un bene di non particolare pregio (un paio di scarpe da tennis dal valore di 100 euro) non può ricadere nell’ambito della particolare tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp). Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 10410/25.

La vicenda

Venendo ai fatti la procura di Catania ha proposto appello contro la sentenza con cui il Tribunale...