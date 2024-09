Niente tenuità del fatto se in assenza di recinzione dei lavori manca uno specifico rimedio

L’imprenditore che si è reso protagonista di un reato quale la mancata recinzione di sicurezza dei lavori in corso, (mettendo quindi in pericolo la salute dei passanti sul punto), non può beneficiare della tenuità del fatto (ex articolo 131-bis cp) se cerca di porre il rimedio non con una condotta ad hoc ma solo genericamente. A tal proposito la Cassazione (sentenza n. 35525/24) ha ritenuto che il beneficio non può essere concesso se il datore interviene solo dopo molto tempo e in modo del tutto ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi