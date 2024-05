No alla cancellazione automatica dell’avvocato che non adempie agli obblighi formativi

L’avvocato che non adempie agli obblighi formativi non può essere cancellato automaticamente dall’albo. Ciò perché la norma (articolo 2, comma 5, del dm 47/2016) non è ancora operativa non essendo stato emanato il necessario dm giustizia. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con parere n. 15/2024 (pubblicato l’8 maggio sul sito del codice deontologico) rispondendo al quesito posto dal Consiglio dell’ordine di Novara.

Il quesito

Nello specifico, il COA di Novara chiedeva al CNF di sapere...