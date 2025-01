No alla norma interna che vieta in appello di esaminare i criteri di assegnazione usati nel primo grado

Con la sentenza depositata il 14 novembre, nella causa C-197/23 (S.S.A.), gli eurogiudici hanno stabilito che non vanno applicate le norme interne in base alle quali il legislatore nazionale limita il potere del giudice di appello di verificare che l'assegnazione della causa in primo grado sia avvenuta in violazione delle norme interne relative all'attribuzione dei procedimenti