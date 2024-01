Nomina del difensore ed elezione di domicilio sono atti distinti con finalità diverse

Imputato - In genere - Nomina di difensore - Elezione di domicilio - Sostituzione del difensore - Ininfluenza sulla revoca.

La nomina del difensore e l’elezione del domicilio sono due atti distinti e separati che hanno finalità diverse e sussistono indipendentemente l’uno dall’altro. Ne consegue che l’elezione di domicilio fatta a norma dell’art. 161 cod. proc. pen. perdura fino a quando non venga espressamente e ritualmente revocata e non viene meno per la sola sostituzione del difensore...