Nomine: Marco Gioviane nuovo presidente della Italy-America Chamber of Commerce West

Marco Giovine

Marco Giovine, partner dello studio legale Tarter Krinsky & Drogin, è il nuovo Presidente della Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW). Succede a Cynthia Rostagno, che ha guidato l’organizzazione con impegno e visione nel precedente mandato, contribuendo al rafforzamento del ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per le imprese italiane sulla West Coast.

La nomina di Giovine, avvocato con specifica esperienza nell’assistenza a clienti italiani e internazionali negli Stati Uniti, conferma il crescente valore strategico del dialogo tra il mondo legale e quello istituzionale. La sua figura incarna un approccio integrato, in cui la consulenza diventa parte attiva dei processi di sviluppo, internazionalizzazione e tutela del valore italiano negli Stati Uniti. Da anni attivo nella Italy Practice di Tarter Krinsky & Drogin, è particolarmente sensibile alle sfide e alle opportunità che riguardano le PMI italiane negli USA.

“È un onore per me assumere questo incarico in un momento così rilevante per le relazioni economiche tra i due Paesi,” commenta Marco Giovine. “La IACCW svolge un ruolo essenziale nel sostenere le imprese italiane che vogliono affacciarsi o consolidarsi nel mercato americano, e intendo mettere a disposizione la mia esperienza legale per rafforzare ulteriormente questa missione. L’obiettivo del mio mandato sarà quello di favorire sinergie concrete tra il sistema Italia e l’ecosistema imprenditoriale della West Coast.”

Con questa nomina, Tarter Krinsky & Drogin – studio legale con la più ampia Italy Practice negli Stati Uniti – rafforza ulteriormente la propria presenza istituzionale sulla costa occidentale. L’approccio condiviso si fonda sull’idea che la tutela giuridica, la consulenza strategica e l’affiancamento commerciale siano strumenti complementari per affrontare con successo un mercato competitivo come quello statunitense.

“Come Studio, crediamo profondamente nel valore di un coinvolgimento attivo dei nostri professionisti all’interno di organizzazioni a supporto della comunità e delle imprese italiane negli Stati Uniti”, aggiunge Giuliano Iannaccone, partner di Tarter Krinsky & Drogin. “Non si tratta solo di sostenere le imprese dal punto di vista legale, ma di partecipare in modo più ampio alla costruzione di ponti culturali, sociali e imprenditoriali. La nomina di Marco alla guida della IACCW va esattamente in questa direzione.”

Fondata nel 1987 e con sede a Los Angeles, la Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) è parte della rete ufficiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero. È un’organizzazione privata senza scopo di lucro che promuove le relazioni economiche e culturali tra Italia e Stati Uniti, con particolare attenzione al territorio della West Coast. Attraverso servizi di consulenza, marketing, business development e organizzazione eventi, la IACCW rappresenta un punto di riferimento per le aziende italiane e americane interessate a collaborare e crescere nei rispettivi mercati.