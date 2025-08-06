Tikedo acquisisce Impronta Digitale: Target e Legance gli studi coinvolti nell’operazione

Roberto Nigro, Sveva Ricci

Tikedo S.r.l. (White Bridge Investments), piattaforma leader nel Sud Europa nel settore delle etichette con oltre €60 milioni di fatturato di Gruppo, ha annunciato l’acquisizione di Impronta Digitale S.r.l., azienda italiana specializzata nella produzione di etichette adesive con tecnologie digitali.

Gli amministratori e soci di Impronta Digitale, Linda e Ludovico Picello, reinvestiranno nel Gruppo e continueranno a guidare l’attività insieme al management team di Tikedo.

L’acquisizione consolida ulteriormente la posizione di Tikedo in Italia, rafforzando la presenza del Gruppo in Veneto, con due stabilimenti produttivi – Latt (Bassano del Grappa, Vicenza) e Impronta Digitale – che garantiscono eccellenza nella stampa tradizionale e digitale e rapporti consolidati con una clientela altamente fidelizzata. L’operazione rientra nel percorso di crescita strategica di Tikedo, volto a integrare realtà complementari e valorizzare il talento imprenditoriale dei manager locali.

TARGET ha assistito Tikedo per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal Partner Roberto Nigro e dalla Managing Associate Sveva Ricci.

Legance ha assistito i venditori per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dal Partner Filippo Ruffato e dalla managing associate Giulia Marina Lazzari. Corporate Finance Advisors ha agito in qualità di advisor finanziario.

Athena si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale. Proj.Eco si è occupati degli aspetti della due diligence relativi a salute, sicurezza e ambiente.