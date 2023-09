Non c’è mala gestio se l’assicurazione procede in base agli atti disponibili di Maurizio Hazan e Pasquale Picone

I parametri della Cassazione su presunzione di colpae supero del massimale









Che cosa accade in fase di liquidazione quando i danni di un incidente stradale superano il massimale della polizza Rc auto del responsabile? L'ordinanza n. 24893 depositata il 21 agosto dalla Cassazione conferma l’orientamento fin qui consolidato e dà l’occasione per chiarire soprattutto le differenze tra la cosiddetta mala gestio propria dell’assicuratore e quella impropria (per le definizioni, si veda anche la scheda in alto).

Nella prima, la compagnia deve rispondere dei danni che arreca al proprio...