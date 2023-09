Non è incompatibile il giudice che rigetta concordato in appello con rinuncia ai motivi d’impugnazione di Paola Rossi

Il compendio probatorio in base al quale viene assunta la decisione è identico a quello in base al quale poi verrà presa quella di merito

Il collegio che respinge la domanda di pena concordata in appello con rinuncia ai motivi non è incompatibile a decidere l’impugnazione nel merito. La Corte di cassazione - con la sentenza n. 39112/2023 - ha escluso che il rigetto del concordato in appello costituisca un’anticipazione del giudizio di merito tale da determinare un vulnus all’illibatezza intellettuale del giudice.

Infatti, spiega la Cassazione, qualunque decisione intermedia sia chiamato ad assumere il giudice prima della definizione...