Norton Rose Fulbright espande la practice italiana di Antritust and Competition con l’ingresso di due nuovi soci

Veronica Pinotti e Martino Sforza

Norton Rose Fulbright annuncia l’ingresso di Veronica Pinotti e Martino Sforza in qualità di soci della practice di Antitrust and Competition in Italia.

Pinotti e Sforza provengono entrambi da White & Case e si uniscono all’ufficio di Milano. Collaboreranno attivamente con l’ufficio di Bruxelles in relazione alle tematiche di diritto europeo, nonché con il team di Antitrust and Competition EMEA dello Studio, leader di mercato con professionisti dislocati in tutto il mondo.

Veronica Pinotti vanta 30 anni di esperienza in materia di diritto europeo della concorrenza e regolamentare, sia in ambito di consulenziale sia contenzioso. Ha rappresentato clienti europei e internazionali presso la Commissione Europea, le autorità nazionali di regolamentazione della concorrenza e i tribunali civili e amministrativi. Fornisce consulenza su joint venture complesse, fusioni e acquisizioni, cartelli, abusi di posizione dominante, aiuti di Stato e questioni relative ai mercati regolamentati. Da oltre 15 anni è riconosciuta come “Leading Individual” da Chambers & Partners nel settore del diritto della concorrenza ed è inserita nella “Hall of Fame” di Legal 500.

Martino Sforza possiede un’ampia competenza in materia di diritto antitrust, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori, privacy e mercati regolamentati. Fornisce regolarmente consulenza su indagini riguardanti cartelli e abusi di posizione dominante, controllo delle fusioni e conformità alle leggi nazionali e dell’UE. Nel 2024 è stato riconosciuto come Next Generation Partner in EU and Competition Law da Legal 500.

Ian Giles, Head of Antitrust and Competition, EMEA ha dichiarato:

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Veronica e Martino nel nostro team di Antitrust and Competition EMEA. La nostra practice è stata annoverata tra i primi 10 studi a livello mondiale nella classifica Global Elite 2025. Negli ultimi anni ha continuato a consolidarsi e abbiamo riscontrato una crescente domanda in diversi settori. L’esperienza e la competenza di Veronica e Martino saranno essenziali per garantire un’assistenza continuativa e di alta qualità ai nostri clienti internazionali, e per espandere la nostra presenza in Italia e a Bruxelles”.

Attilio Pavone, responsabile per l’Italia di Norton Rose Fulbright, ha dichiarato:

“Quest’anno il nostro ufficio di Milano festeggia i 25 anni dalla sua apertura ed è il momento perfetto per allargare la nostra squadra. L’arrivo di Veronica e Martino – professionisti leader nel loro settore – contribuirà alla crescita della nostra practice italiana e andrà a rafforzare la nostra offerta ai clienti nazionali e internazionali.”

La practice di Antitrust and Competition di Norton Rose Fulbright conta oltre 150 avvocati operanti in 20 Paesi, specializzati nel fornire consulenza su tutti gli aspetti del diritto antitrust. Tra i servizi offerti figurano fusioni e autorizzazioni multinazionali, cartelli, abusi di posizione dominante, indagini internazionali, compliance e contenziosi antitrust. Gli avvocati dello studio possiedono qualifiche in diverse giurisdizioni ed esercitano davanti a tribunali e autorità garanti della concorrenza in tutto il mondo.