Notai, a Roma il 60° Congresso dal 24 al 26 ottobre

Si terrà a Roma da giovedì 24 a sabato 26 ottobre - presso il Centro Congressi Cavalieri Waldorf Astoria (Via Cadlolo 101) - il 60° Congresso Nazionale del Notariato dal titolo “La certezza dei dati notarili nel sistema europeo”.

I lavori congressuali verranno inaugurati giovedì 24 ottobre, dalle ore 15, con gli interventi del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del Vice Direttore Generale dell’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale Nunzia Ciardi, del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Giulio Biino, del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato, Vincenzo Pappa Monteforte, e dei vertici delle organizzazioni notarili europee e internazionali.

Il Congresso sarà dedicato all’economia dei dati a livello europeo: “una miniera che con la digitalizzazione si moltiplica illimitatamente ma che al tempo stesso è fonte di un delicatissimo conflitto tra innovazione, concorrenza e privacy”. In questo contesto, si legge in una nota di presentazione, il notaio risponde alla necessità delle istituzioni nazionali ed europee di occuparsi di qualità e certezza delle informazioni e dei dati in quanto in grado di produrre, all’interno dell’atto pubblico, un “dato di sistema” valido non solo per chi firma l’atto nel momento in cui viene firmato, ma per chiunque e per sempre.

La giornata di venerdì 25 ottobre si apre con la prima tavola rotonda – alle ore 9.30 - intitolata “Il Notariato istituzione europea: dati, diritti, democrazia”. Si discuterà della funzione che i notai di civil law esercitano nella creazione di informazioni e dati certi e della loro capacità di “proiettare” questa certezza a beneficio dell’intero sistema grazie alla alimentazione dei Pubblici Registri. Partecipano: Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della Giustizia; il Prof. Oreste Pollicino, docente di Diritto Costituzionale, di Media Law e di Internet Law presso l’Università Bocconi; il Direttore Generale dell’AgID Mario Nobile; il Direttore dell’Istituto di Informazione Giuridica e Sistemi Giudiziari del CNR Sebastiano Faro; il Presidente dell’Unione internazionale dei Notariati latini (UINL) Lionel Galliez e il Presidente del Notariato Giulio Biino.

Seguirà – alle ore 11.30 - la seconda tavola rotonda, intitolata “Funzione notarile e registri affidabili: un modello per l’Europa”. L’integrazione del mercato europeo passa anche attraverso la interconnessione tra i registri utilizzati nei diversi Stati dell’UE, in vista della loro futura integrazione in Registri Europei: è necessario che questi processi siano realizzati garantendo la totale affidabilità delle informazioni pubblicizzate, ispirandosi ai modelli che – come quello italiano – già oggi la garantiscono. Partecipano: Pierluigi Sodini, in rappresentanza di Unioncamere, il Capo Dipartimento per le politiche sociali e il terzo settore del Ministero del Lavoro Alessandro Lombardi, il Direttore degli Affari Europei e Internazionali del Notariato Austriaco Stephan Matjk-d’Anjony; il Presidente di Notartel Vincenzo Gunnella e il notaio Mirta Morgese.

È inoltre previsto l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

Il terzo dibattito della giornata – alle ore 15.00 - intitolato “La previdenza notarile nel contesto europeo: esperienze nazionali a confronto”, è organizzato dalla Cassa Nazionale del Notariato. Le analisi e le valutazioni relative al nostro sistema previdenziale non possono che fondarsi su approfondite conoscenze dei fenomeni sociali, demografici ed economici in atto e su attente previsioni della loro evoluzione. Conoscenze e previsioni che richiedono anche un approccio comparativo tra il sistema adottato dal Notariato italiano e quelli adottati da altri Notariati europei.

Partecipano: il Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Vincenzo Pappa Monteforte, i rappresentanti dei Notariati di Francia, Germania e Spagna.