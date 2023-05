Notaio: nessuna colpa per l'iscrizione ipotecaria non eccepita se alla base c'è una donazione di Giampaolo Piagnerelli

Tra le parti (padre e figlia) non era stato concluso un contratto di compravendita che avrebbe avuto altre conseguenze per il professionista









Il notaio che non accerti l'iscrizione ipotecaria su un immobile donato dal padre alla figlia non incorre in una responsabilità professionale in assenza di un danno vista la gratuità del conferimento (completamente diversa invece l'ipotesi della compravendita). Lo hanno affermato i giudici della terza sezione con l'ordinanza n. 14739/23.

La ...