Notifica della cartella: con l’invio diretto non è necessario spedire la raccomandata informativa di Giampaolo Piagnerelli

La riscossione è volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato









La notifica della cartella avvenuta in modo diretto è valida anche se non è seguita dalla successiva raccomandata informativa. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 31708/23.

L’invio diretto

I Supremi giudici hanno precisato in merito alla fattispecie in oggetto che vanno applicati, i principi di questa Corte, secondo cui, in tema...