Notifiche atti giudiziari: nuova pec di via Arenula

Nuovo indirizzo pec per le notifiche degli atti giudiziari indirizzate al ministero della Giustizia. Lo ha comunicato la stessa via Arenula, con avviso pubblicato il 10 aprile 2025 sul proprio sito, a seguito della comunicazione su Reginde – Sezione PP.AA. dell’aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata così come previsto dalla legge n. 179/2012.

Obbligo utilizzo nuova pec a pena di nullità

La nuova pec notificheattigiudiziari.mingiustizia@giustiziacert.it è attiva dal 14 ...