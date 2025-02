Notifiche a mezzo PEC, le principali novità dopo la Riforma Cartabia La “lotta all’analogico” è stata ulteriormente rafforzata in primo luogo con l’attribuzione di importanza preminente alle notifiche a mezzo pec, ma anche mediante l’eliminazione in diverse norme dei riferimenti ai depositi cartacei in cancelleria, al fax o al fascicolo d’ufficio, in favore del più attuale “fascicolo elettronico”