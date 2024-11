Nullità insanabile per l’omessa notifica dell’appello all’avvocato di fiducia

La mancata notifica dell’avviso per il giudizio d’appello all’avvocato di fiducia determina una nullità insanabile. E a nulla rileva che la notificazione sia stata effettuata al difensore d’ufficio, giacché in tal modo viene violato il diritto dell’imputato di affidare la propria difesa a soggetto che riscuote la propria fiducia riconosciuto dalla Cedu. È quanto chiarisce la sesta sezione penale della Cassazione, accogliendo, con la sentenza n. 35378/2024, il ricorso di un uomo condannato in appello...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi