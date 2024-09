Nunziante Magrone per ASSTRA e ANAV interviene a sostegno di Regione Lombardia e vince al Consiglio di Stato nel contenzioso relativo ai costi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Lorenzo Lamberti, Angelo Melpignano

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello di Regione Lombardia, sostenuto anche dall’intervento di ASSTRA e ANAV, associazioni rappresentative delle imprese del trasporto pubblico locale assistite da Nunziante Magrone, nell’ambito del contenzioso legato ai costi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

La Regione Lombardia è stata difesa dall’avvocatura regionale in persona dell’avv. Alessandra Zimmiti. L’intervento di ANAV e ASSTRA è stato patrocinato dall’Avv. Lorenzo Lamberti, Partner Equity di Nunziante Magrone, con il Senior Associate Avv. Angelo Melpignano.

