Nunziante Magrone: entrano Lorenzo Lamberti come Socio Fondatore e Angelo Melpignano come Associate per rafforzare la practice di diritto amministrativo

Lorenzo Lamberti, Angelo Melpignano

Lo Studio legale Nunziante Magrone prosegue nel proprio piano di crescita ampliando la practice di Diritto Amministrativo e annuncia l’ingresso dell’Avv. Lorenzo Lamberti, che entra nello Studio con il ruolo di Socio Fondatore. Insieme a Lamberti, entra in Nunziante Magrone anche l’Avv. Angelo Melpignano, con il ruolo di associate. Lo Studio legale Nunziante Magrone prosegue nel proprio piano di crescita ampliando la practice di Diritto Amministrativo e annuncia l’ingresso dell’Avv. Lorenzo Lamberti, che entra nello Studio con il ruolo di Socio Fondatore. Insieme a Lamberti, entra in Nunziante Magrone anche l’Avv. Angelo Melpignano, con il ruolo di associate.

Lamberti è un professionista con oltre 30 anni di esperienza nell’ambito del Diritto Pubblico e Amministrativo e ha assistito enti e istituzioni pubbliche nazionali e locali, società a partecipazione pubblica, organismi di diritto pubblico e imprese private, in settori come Healthcare & Life Sciences, Appalti, Servizi pubblici Locali e Real Estate. Le attività svolte da Lamberti riguardano, inoltre, i profili giuridici connessi alle società miste pubblico/privato e ad operazioni di partenariato (PPP), così come la partecipazione e gestione di bandi di finanziamento pubblico, europei e nazionali.

Lamberti andrà a ricoprire una posizione strategica nello Studio, coordinando la practice di Diritto Amministrativo insieme all’Avv. Daniela Jouvenal Long, e offrendo il suo importante apporto professionale agli avvocati del team. Una squadra che si amplia ulteriormente con l’ingresso di Angelo Melpignano, proveniente, come Lamberti, dallo Studio RPLT Legalitax, contribuendo così alla crescita complessiva del dipartimento. Con l’ingresso di Lamberti sale a 14 il numero dei Soci Fondatori dello Studio Nunziante Magrone.

Melpignano è un avvocato specializzato nel Diritto Amministrativo, nelle Aree Appalti, Ambiente ed Energia, Healthcare & Life Sciences, oltre che in quella del Contenzioso e Arbitrati. Ha strutturato le proprie competenze assistendo, nello specifico, privati e pubbliche amministrazioni in ambito giudiziale e stragiudiziale, dalla genesi, allo svolgimento fino alla conclusione dei complessi rapporti tra cittadino (privati ed imprese) e PA.

Questi nuovi ingressi seguono la recente integrazione nello Studio di un team di professionisti specializzati nel settore del Diritto regolamentare e contenzioso assicurativo e finanziario, guidati dal Prof. Avv. Alessandro Longo e la costituzione del nuovo dipartimento di Diritto Penale d’Impresa e di Compliance, che fa riferimento all’Avv. Massimiliano Belli.

“È con entusiasmo e soddisfazione che diamo il nostro benvenuto ai colleghi Lamberti e Melpignano – commenta l’avv. Francesco Abbozzo Franzi, Socio Fondatore di Nunziante Magrone – Riteniamo molto importante che lo Studio continui la sua crescita con l’ingresso di professionisti con consolidate competenze specialistiche. L’ingresso di un professionista del calibro di Lorenzo Lamberti è emblematico del ruolo di sempre maggior rilievo che lo Studio ha nell’area di Diritto Amministrativo a livello nazionale”.

“Ringrazio in primo luogo tutti i soci per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato, accogliendomi nella loro compagine associativa – aggiunge l’Avv. Lamberti – l’approdo in Nunziante Magrone rappresenta un ulteriore consolidamento della mia esperienza di partnership in grandi studi e al tempo stesso una nuova sfida, che affronto con entusiasmo. La materia del diritto amministrativo va sempre più acquisendo una connotazione interdisciplinare, contaminando ed essendo a sua volta contaminata da istituti propri delle altre aree del diritto, così che è ormai irrinunciabile contare sulla collaborazione di soci e colleghi con competenze diverse e molto qualificate, che so di trovare in Nunziante Magrone”.

Nunziante Magrone è uno Studio legale indipendente con sedi in Italia a Roma, Milano e Bologna e si avvale di professionisti con una spiccata vocazione internazionale. Lo Studio opera in tutte le aree del diritto, dalle più tradizionali a quelle più recenti figlie dell’evoluzione tecnologica e digitale, offrendo assistenza legale che va dalla consulenza day-to-day a quella per operazioni straordinarie.

Nunziante Magrone annovera tra i propri clienti alcuni protagonisti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, real estate e infrastrutture, meccanica, logistica e trasporti, agroalimentare, entertainment, moda, chimico, poste e telecomunicazioni, information technology e biomedicale.