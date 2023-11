Nuova emissione obbligazionaria per Leasys, gli studi coinvolti

Cristiano Tommasi, Paola Leocani









Gli istituti finanziari BofA Securities, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo IMI Corporate & Investment Banking, Mediobanca – Banca Di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Joint Bookrunners con l’assistenza di Simmons & Simmons.



L’emissione è a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 5 miliardi di euro di Leasys. L’emissione obbligazionaria ha una durata di 3 anni e tre mesi (27 febbraio 2027), corrisponde una cedola annua fissa pari a 4,625% ed è stata ammessa a quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.



Il team di Allen & Overy al fianco di Leasys è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Arun Dolan. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto per gli aspetti fiscali.



Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani e formato dalle associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Marco Palanca con l’associate Luca Bocchetti.