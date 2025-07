Nuova emissione obbligazionaria di Webuild per 450 milioni di euro: BonelliErede e A&O Shearman gli advisor BonelliErede ha assistito Webuild nell’ambito dell’emissione di nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, per un ammontare complessivo di 450 milioni di euro, con scadenza al 3 luglio 2031 e cedola annua del 4,125%, destinate esclusivamente a investitori qualificati.